Außerhalb der Milchstraße: Forscher entdecken "ruhiges" Schwarzes Loch

Astronomen haben in einer Nachbargalaxie der Milchstraße ein kurioses Schwarzes Loch gefunden. Das Besondere daran: Das Schwarze Loch in der Großen Magellanschen Wolke ist "ruhig" – es verrät sich also nicht durch Strahlung, sondern nur durch seine Anziehungskraft. Es wäre den Forschern zufolge der erste Fund eines ruhigen Schwarzen Lochs außerhalb der Milchstraße. Zudem sei dieses stellare Schwarze Loch offenbar durch einen "direkten Kollaps" entstanden, also ohne begleitende Supernova-Explosion, so die Wissenschaftler im Fachblatt "Nature Astronomy".