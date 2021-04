Vier Astronauten dabei

Dritte bemannte SpaceX-Mission zur ISS gestartet

23.04.2021, 13:06 Uhr | AFP

Start in Florida: Die SpaceX-Rakete ist auf dem Weg zur ISS. (Quelle: Thom Baur/Reuters)

Eine wiederverwendete SpaceX-Rakete ist von Florida aus ins Weltall gestartet. An Bord sind vier Astronauten, erstmals ist auch ein Europäer dabei.

Die dritte bemannte Mission des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ist gestartet. Eine Falcon 9-Trägerrakete mit der Raumkapsel hob am Freitagmorgen vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida in Richtung Internationale Raumstation (ISS) ab. An Bord ist mit dem Franzosen Thomas Pesquet erstmals auch ein Europäer neben zwei weiteren Astronauten und einer Astronautin.

Die Crew der SpaceX-Rakete: Unter ihnen ist erstmals auch ein Europäer. (Quelle: SpaceX/AP/dpa)



Es ist die dritte bemannte SpaceX-Mission seit der Wiederaufnahme der bemannten Raumfahrt in den Vereinigten Staaten.



Beim Flug werden dieselbe Trägerrakete und Kapsel verwendet, die bereits bei der Crew-1-Mission im vergangenen Mai zum Einsatz gekommen waren – der erste derartige "Recycling"-Einsatz.