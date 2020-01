Entschärfung

Bombe aus Zweitem Weltkrieg am Alexanderplatz in Berlin entdeckt

21.01.2020, 20:06 Uhr | t-online.de, dak

Mitten in Berlin ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll noch Dienstagnacht entschärft werden.

Bauarbeiter haben am Dienstag in Berlin-Mitte gegen 11.30 Uhr eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entdeckt. Der Fundort am Alten Stadthaus in der Nähe des Roten Rathauses wurde wegen des Bombenfundes weiträumig abgesperrt.

(Quelle: t-online.de)



Die Bombe soll noch am Dienstagabend entschärft werden. Die Polizei richtet derzeit einen Sperrkreis um den Fundort ein.

In dem Bereich befinden sich unter anderem das Rote Rathaus, der Fernsehturm, die Senatsverwaltung für Inneres, Teile des Nikolaiviertels und mehrere Wohnhäuser und Hotels. Für die Entschärfung müssen alle Gebäude im Sperrkreis evakuiert werden. Betroffen davon sind rund 1.900 Menschen.

Mit der Entschärfung kann erst begonnen werden, wenn die Evakuierung abgeschlossen ist. Laut Feuerwehr Berlin könnte das noch in die Dienstagnacht hinein dauern.



In der Gemeinsamen Einsatzleitung von @Berliner_Fw, @PolizeiBerlin_E, Bezirksamt und @drk_berlin werden die #Evakuierungsmassnahmen und Absperrungen koordiniert. Bis die knapp 2000 Anwohner informiert und in sicheren Bereichen sind, werden allerdings noch einige Stunden vergehen. pic.twitter.com/BurVegiegt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 21, 2020

S-Bahn-Verkehr wird unterbrochen – U-Bahn hält nicht



Während der Entschärfung wird der Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Ostbahnhof eingestellt. Das teilte eine Sprecherin der S-Bahn der t-online.de-Redaktion mit. Bei der S-Bahn hoffe man, dass die Bombe in den späten Abendstunden entschärft wird, um die Auswirkungen für die Fahrgäste gering zu halten.

Die BVG twittert, dass die U-Bahn-Linie U2 während der Sperrung nicht im Bahnhof Klosterstraße hält. Die Bus-Linien 200 und 300 werden umgeleitet und die Tram-Linien M4, 5 und 6 halten nicht an den Haltestellen "S+U Alexanderplatz Bhf/Gontardstr." sowie "Spandauer Str./Marienkirche".



Die Wasserschutzpolizei sperrt die Spree während der Entschärfung zwischen Jannowitz- und Rathausbrücke für den Schiffsverkehr. Auch im Straßenverkehr kommt es zu Einschränkungen. Die Verkehrsinformationszentrale meldet lange Staus.