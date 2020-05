Berlin

Spandau: Zwei Grundschulen mit Corona-Infektionen

18.05.2020, 09:45 Uhr | dpa

Zwei Lehrkräfte von Grundschulen in Berlin-Spandau sind nach einem Medienbericht positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den betroffenen Grundschulen handelt es sich nach Informationen des "rbb" um die Grundschule am Weinmeisterhornweg und die am Birkenhain. Bis zum 26. Mai bleibt die Grundschule am Weinmeisterhornweg geschlossen, da die infizierte Lehrkraft Kontakt zu zwei Klassen, zum Hort und zu anderen Lehrern hatte.

Die Grundschule am Birkenhain hingegen bleibt weiter offen, so der "rbb". Die mit dem Coronavirus infizierte Lehrkraft hatte nur Kontakt zu vier anderen Personen und einer Lerngruppe - die Betroffenen sind unter Quarantäne gestellt. Das Spandauer Gesundheitsamt bietet Lehrern und Schülern dieser Schule die Möglichkeit an, sich auf das Coronavirus auch ohne Symptome testen zu lassen.