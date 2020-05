Organisierte Kriminalität

86 Objekte wurden 2019 in Berlin geschlossen

25.05.2020, 07:25 Uhr | dpa-AFX

Ein bewaffneter Polizist bei einer Razzia in Berlin (Symbolbild): In 2019 sind über 700 Objekte von der Polizei durchsucht worden. (Quelle: snapshot/imago images)

Im Kampf gegen Organisierte Kriminalität in Berlin hat die Polizei im vergangenen Jahr Hunderte Objekte durchsucht. Darunter zahlreiche Shisha-Bars sowie Cafés und Wettbüros.

Nach Polizeikontrollen im Bereich der Organisierten Kriminalität sind im vergangenen Jahr in Berlin 86 Lokale oder andere Geschäfte geschlossen worden. 702 Objekte wurden insgesamt kontrolliert – zwei Drittel davon waren Restaurants, Bars und Shisha-Bars. Dies geht aus der Jahresbilanz 2019 zur Bekämpfung der Clankriminalität hervor, die rbb24 Recherche vorlag. Der Berliner Senat will die Bilanz am Montag veröffentlichen.

Ein Sprecher der Polizei sagte am Sonntagabend auf dpa-Anfrage, kontrolliert worden seien unter anderem 322 Cafés/Bars, 190 Shisha-Bars, 60 Wettbüros/Spielstätten, 25 Barber-Shops und elf Juweliere.

Drogenhandel, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, illegaler Zigarettenhandel sowie Raub- und Diebstahl seien die Haupteinnahmequellen der kriminellen Clan-Angehörigen in Berlin, so die Bilanz laut rbb.