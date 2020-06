Mit "The-Voice-of-Germany"-Kandidaten

Berliner Polizei veröffentlicht Corona-Song

Der Berliner Polizist und Sänger Sebastian Stipp hat einen Corona-Song aufgenommen. Titel der Ballade: "Wir lassen keinen hier allein".

Die Polizei Berlin will offenbar nicht nur Freund und Helfer sein in der Corona-Krise, sondern auch musikalischer Wegbegleiter. Zusammen mit dem Landespolizeiorchester Brandenburg singt der Berliner Polizist und ehemalige Kandidat bei "The Voice of Germany" Sebastian Stipp: "Corona kriegt uns niemals klein."



Die Aufnahmen zum Musikvideo haben bereits Ende Mai im leeren Friedrichstadt-Palast stattgefunden, wie der Beamte auf Facebook schreibt. Im Video läuft Stipp unter anderem durch das Brandenburger Tor und über die Glienicker Brücke zwischen Berlin und der Brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam.

"Schneller, höher, weiter geht's gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht."🎶

Viel Spaß mit dem #coronasong von Sebastian Stipp und der Combo des Landespolizeiorchesters der @PolizeiBB.https://t.co/DlULBajVn6

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 8, 2020

"Was auch immer kommen mag, wir bleiben für Euch immer wach", singt Stipp und bezieht sich auf die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr in den Nachbarländern. Die Zuhörer mahnt er zu "Abstand, Mundschutz und Respekt".

2018 war Sebastian Stipp Kandidat bei der Talentshow "The Voice of Germany". Wenn Sebastian Stipp gerade nicht vor der Kamera steht und singt, ist er bei der Berliner Polizei Ansprechpartner für Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Menschen (LSBTI).