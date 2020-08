SEK im Einsatz

Banküberfälle in Berlin – Tatverdächtiger gefasst

26.08.2020, 09:56 Uhr | dak, dpa

Der Mann, der in Berlin zwei Banken überfallen haben soll, ist in seiner Wohnung in Schöneberg festgenommen worden. Der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung.

Zwei Banküberfälle in einer halben Stunde – die Taten am Dienstagvormittag sollen von einem 39-Jährigen aus Berlin-Schöneberg begangen worden sein. Am Mittwoch gegen 8 Uhr haben ihn Beamte eines Sondereinsatzkommandos in seiner Wohnung festgenommen. Das teilte die Polizei mit. Der Hinweis kam nach einem Fahndungsaufruf der Behörde.

Die beiden überfallenen Bankfilialen in Charlottenburg und Schöneberg liegen nur etwa drei Kilometer voneinander entfernt. Gegen 9.15 Uhr wurde ein Angestellter der Commerzbank am Ku'damm mit einem Messer bedroht und händigte dem Täter Bargeld aus. In der Filiale der gleichen Bank in der Hauptstraße bekam er gegen 9.45 Uhr kein Geld ausgehändigt. Beide Male soll der 39-jährige Tatverdächtige mit einem Fahrrad geflohen sein. Er trug Mund-Nasen-Schutz und Flip-Flops.

Das SEK übergab den mutmaßlichen Täter an die Kripo. Die Taten reihen sich in eine Serie an Überfällen auf Banken und Geldtransporte. Erst Anfang August waren Maskierte mit einem Fahrzeug in eine Bank am Bundesplatz gerast. Kurz zuvor hatte ein Geldbote am Hermannplatz vier Räuber in die Flucht schlagen können. Ob die Staatsanwaltschaft bereits einen Haftbefehl beantragt hat, ist unklar.