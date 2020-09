Mordkommission ermittelt

Mann nach Schüssen in Berlin-Schöneberg schwer verletzt

15.09.2020, 07:34 Uhr | dpa

Polizeibeamte stehen in einer Einfahrt eines Gebäudekomplexes an der Goebenstraße in Berlin-Schöneberg: Dort ist ein Mann durch Schüsse verletzt worden. (Quelle: Zinken/dpa)

Im Berliner Stadtteil Schöneberg sind Schüsse gefallen. Ein Mann ist verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Offenbar soll es sich um eine größere Auseinandersetzung gehandelt haben.

Schüsse aus einer Menschengruppe in Berlin-Schöneberg haben am Montagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Bereich an der Goebenstraße in der Nähe der Yorckbrücken war weiträumig abgesperrt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit. Ein 24-Jähriger wurde laut RBB schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie der RBB berichtet, soll den Schüssen ein Streit in einem Hinterhof vorausgegangen sein. Zeugen sollen zudem berichtet haben, dass ein Mann mit einem Baseballschläger auf einen anderen losgegangen sei.

Wer die Schüsse abgegeben habe, sei noch Gegenstand der Ermittlungen vor Ort, sagte die Sprecherin weiter. Es sei aber ein Mann am Abend festgenommen worden. Die Mordkommission ermittelt.