Steigende Corona-Zahlen

Drei Bezirke gelten in Schleswig-Holstein als Risikogebiete

04.10.2020, 17:34 Uhr | dpa

In Berlin haben die hohen Infektionszahlen nun Auswirkungen auf die Reisepläne der Bewohner: Schleswig-Holstein hat die Bezirke Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg als Risikogebiete eingestuft.

Schleswig-Holstein hat die Berliner Bezirke Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg wegen hoher Corona-Infektionszahlen als Risikogebiete im Inland ausgewiesen. Das könnte Urlaubspläne mancher Berliner mit Blick auf die anstehenden Herbstferien durchkreuzen.



Was bedeutet die Einstufung als Risikogebiet?



Alle Einreisenden aus Risikogebieten müssen sich im Norden für zwei Wochen in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Kiel sagte. Das gilt auch für Schleswig-Holsteiner, die aus Mitte, Neukölln oder Friedrichshain-Kreuzberg zurückkehren.

Neben den Berliner Bezirken gelten in Schleswig-Holstein drei weitere Städte und Kreise in Deutschland als Risikogebiete: der Landkreis Rhön-Grabfeld in Bayern sowie die Städte Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen.



Als Grundlage für die Einstufung als ein solches Gebiet dient die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Wie ist die Corona-Lage in Berlin?

Das neuartige Virus breitet sich in Berlin nach offiziellen Zahlen weiter aus. Nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung lag die Inzidenzzahl am Samstag für Berlin-Mitte bei 61,7, in Berlin-Neukölln bei 56,7 und in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg bei 59,2.

Ab Samstag gelten zudem restriktive Obergrenzen für private Feiern sowie eine Maskenpflicht für Bürogebäude. Behörden zufolge gelten private Feiern und illegale Partys als Hauptursache für die ansteigenden Fälle. Dort fließt oft reichlich Alkohol und Abstandsgebote oder Schutzmasken spielen häufig keine Rolle. Deshalb wird auch ein Alkoholverbot erwogen.