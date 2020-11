Raub im Grünen Gewölbe: Polizei verhaftet Tatverdächtige

Großeinsatz in Berlin-Neukölln

17.11.2020, 07:46 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen steht vor dem Grünen Gewölbe in Dresden: Nach einem spektakulären Juwelenraub wurden bei einer Razzia in Berlin drei Verdächtige festgenommen. (Quelle: Max Stein/imago images)

Nach dem spektakulären Juwelenraub im Dresdner Grünen Gewölbe kommt es in Berlin-Neukölln zu einem Großeinsatz der Polizei. Hunderte Beamte sind im Einsatz. Drei Verdächtige wurden festgenommen.

Die Polizei durchsucht seit dem frühen Dienstagmorgen Wohnungen in Berlin-Neukölln. Es bestehe ein Zusammenhang mit dem Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei am Dienstagmorgen. Zuvor hatte "Bild" über den Einsatz berichtet.

Demnach seien bei der Razzia 1.638 Beamte im Einsatz. Spezialkräfte mehrerer Bundesländer hätten drei dringend Tatverdächtige festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft gegenüber "Bild" erklärte. Ihnen werde schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen. Sie sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.



Bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte hatten Unbekannte im November 2019 in Dresden aus der berühmten Schatzkammer Grünes Gewölbe Kunstschätze von kaum messbarem Wert gestohlen.