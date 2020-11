Tausende Teilnehmer angekündigt

Gegner der Corona-Einschränkungen demonstrieren in Berlin

22.11.2020, 12:47 Uhr | dpa

Menschen demonstrieren in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen (Archivbild): Wieder versammeln sich Tausende zu mehreren Demonstrationen. (Quelle: IPON/imago images)

Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen werden häufiger: Wieder wollen in Berlin Tausende Menschen verschiedener Gruppen auf die Straße gehen.

In Berlin gehen an diesem Sonntag wieder mehrere Tausend Gegner der Corona-Politik von Bund und Ländern auf die Straße. 5.000 Teilnehmer sind zu der als "Schweigemarsch" bezeichneten Demonstration in Prenzlauer Berg angemeldet. Auch mehrere Gegendemos finden statt.



Seit 12 Uhr versammeln sich Demonstranten an der Bornholmer Straße. Bisher liegt die Teilnehmerzahl nach "Tagesspiegel"-Berichten aber deutlich niedriger als erwartet: Nur etwa 400 Demonstranten seien anwesend. Sie wollen über die Schönhauser Allee, die Danziger Straße, die Greifswalder Straße und die Otto-Braun-Straße zur Alexanderstraße ziehen, wo um 16 Uhr die Kundgebung stattfinden soll. Die Polizei ist mit rund 600 Einsatzkräften vor Ort und hat nach eigenen Angaben auf Twitter bereits einige Personen mit unechtem "Masken-Attest" angetroffen. Sie sollen eine Strafanzeige bekommen.

Auch zur Gewährleistung der Einhaltung der #Covid19 Infektionsschutz-Bestimmungen - insbesondere bei diesen Versammlungen - sind wir heute im Einsatz.

Unser Lautsprecherwagen visualisiert dies aktuell auf der #BornholmerBrücke.#b2211 pic.twitter.com/nkp7q1gczb — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 22, 2020

Zu den Forderungen der Demonstrierenden zählen mehr Selbstbestimmung im Kampf gegen die Pandemie, weniger Einschränkungen durch Regierungsverordnungen und ein Verzicht auf Impfungen. Die Initiatoren sprechen von "permanenten Angstkampagnen" und äußern Zweifel daran, dass die Wissenschaft beim Thema Corona regierungsunabhängig arbeite.



Rechtsradikale vor Ort?

Initiatoren einer Gegendemonstration aus dem linken Spektrum sehen darin eine "Opferinszenierung", an der sich bekannte Neonazis beteiligten. Sie wollen den "Schweigemarsch" lautstark stören.

Einen ähnlichen Aufzug hatte es im Oktober auf dem Kurfürstendamm gegeben. In mehreren deutschen Städten, darunter Eberswalde und Cottbus, wurde wieder zu Demos aufgerufen – die Initiatoren bezwecken nach eigenen Aussagen friedliche Demonstrationen.

Am Mittwoch hatten am Brandenburger Tor mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Politik protestiert. Es gab 365 vorläufige Festnahmen, 77 Polizisten wurden verletzt.