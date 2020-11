Berliner Senat berät

Müller: Teil-Lockdown könnte bis Januar 2021 gehen

26.11.2020, 07:49 Uhr | dpa

Stühle stehen vor einem geschlossenen Restaurant in Berlin: Der Teil-Lockdown in der Hauptstadt könnte bis Januar verlängert werden. (Quelle: Jochen Eckel/Symbolbild/imago images)

Gastronomie und Kulturbetriebe bleiben eventuell den Rest des Jahres 2020 geschlossen. Berlins Regierender Bürgermeister will den Teil-Lockdown verlängern. Die Corona-Lage sei zu ernst.

Nach der Einigung von Bund und Ländern auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie kommt der Berliner Senat am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammen. Bei dem Treffen geht es um die Umsetzung der Beschlüsse auf Landesebene. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte an, dass sich die Senatorinnen und Senatoren Zeit für eine ausgiebige Diskussion nehmen wollen.

Wegen besonders hoher Corona-Infektionszahlen in Berlin könnte der Teil-Lockdown in der Hauptstadt länger dauern als von Bund und Ländern am Mittwoch vereinbart. "Bis zum Januar", sagte Müller dem "Tagesspiegel" auf die Frage, ob Berlin auch über den 20. Dezember hinaus an den Einschränkungen etwa für Kneipen und Restaurants, Kultur- und Freizeitbereich festhalten wolle. "Wir haben hier die besondere Situation der hohen Inzidenzzahlen", fügte er hinzu.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will der rot-rot-grüne Senat bei seiner Sondersitzung über diese Option beraten. Ob die Verlängerung der Verlängerung des Teil-Lockdowns am Ende tatsächlich beschlossen wird, ist offen.