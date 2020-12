SEK im Einsatz

Jugendliche überfällt Supermarkt – Wohnung gestürmt

07.12.2020, 14:50 Uhr | t-online

Das SEK hat eine Wohnung in Berlin-Friedrichsfelde gestürmt. Die 17-jährige Bewohnerin soll Angestellte eines Supermarktes mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Am Sonntagabend sind SEK-Beamte auf der Suche nach einer jugendlichen Diebin in eine Wohnung im Berliner Stadtteil Friedrichsfelde eingedrungen. Die 17-Jährige soll nur Stunden zuvor in einem Supermarkt am Heinrich-Dathe-Platz geklaut haben, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie den Mitarbeitern eine Schusswaffe gezeigt.

Die Jugendliche war nicht alleine in der Wohnung in der Hochhaussiedlung in der Erich-Kurz-Straße. Ihre Mutter sei von dem Einsatz so überrascht gewesen, dass sie medizinisch versorgt werden musste.

Nach der Feststellung der Personalien der 17-Jährigen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt und durfte in der Wohnung bleiben. Die Waffe wurde nicht gefunden.