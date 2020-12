Nach zwei Tagen

Erstes Berliner Impfzentrum macht vorläufig wieder dicht

29.12.2020, 13:42 Uhr | t-online

Einen Tag nach Weihnachten haben in Deutschland die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. In einem Impfzentrum ist Berlin ist allerdings schon wieder Schluss, das Zentrum wird vorläufig geschlossen.

Das Impfzentrum in der Treptower Arena in Berlin ist geschlossen. Das berichten "Focus" und "Bild" einstimmig. Gerade zwischen den Feiertagen fehle es in vielen Pflegeheimen an Personal, weshalb die wenigen Kräfte im Einsatz nicht für das Impfen freigestellt werden könnten.

Bereits am Sonntag sei der Andrang vor der Arena sehr verhalten gewesen. Laut "Focus" sollen dort nur 228 Menschen gegen das Virus geimpft worden sein. Die Kapazitäten der Arena reichen nach Angaben der Stadt aus, um 5.000 Menschen am Tag zu impfen. Deshalb habe man die Impfung ehrenamtlicher Helfer vom Roten Kreuz, den Johannitern, Maltesern, ASB, DLRG und Ärzten vorgezogen.