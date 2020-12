Klarstellung des Senats

Wunderkerzen und Knallerbsen an Silvester in Berlin verboten

31.12.2020, 08:42 Uhr | dpa

Vier Wunderkerzen in der Zahlenfolge 2021 brennen (Symbolbild): Der Berliner Senat hat klargestellt, dass auch Kleinstfeuerwerke in diesem Jahr verboten sind. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa)

Für viele gehört das Feuerwerk zum Jahreswechsel. In diesem Jahr müssen Berliner allerdings nicht nur auf Raketen und Böller verzichten, auch Tischfeuerwerke und Wunderkerzen sind verboten.

In Berlin ist wegen der Corona-Pandemie nicht nur der Verkauf von Silvesterböllern und -raketen untersagt, sondern auch von vergleichsweise harmlosen Artikeln wie Wunderkerzen, Knallerbsen oder Tischfeuerwerk. Das wurde am Mittwoch von mehreren Senatsverwaltungen klargestellt. Zudem wurde darauf verwiesen, dass dieses Kleinstfeuerwerk der Kategorie 1 in den 56 ausgewiesenen Böllerverbotszonen ebenso wie klassisches Feuerwerk nicht verwendet werden darf.

Bislang wurde allgemein davon ausgegangen, dass der Verkauf von Wunderkerzen, Knallerbsen oder Tischfeuerwerk erlaubt ist. In etlichen Geschäften geschah das wohl auch, wie Medien berichteten. In der Infektionsschutzverordnung des Landes heißt es dazu etwas unbestimmt: "Der Verkauf und die Abgabe von Feuerwerk und anderen pyrotechnischen Gegenständen sind untersagt."

Nach Angaben des Bundesverbands für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk steht Berlin mit dieser scharfen Regelung in Deutschland alleine da. Ein Sprecher nannte das Vorgehen des Senats "skurril" und "absurd".