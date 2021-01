Party im Shutdown

Polizei löst Hochzeit mit 60 Gästen in Wedding auf

17.01.2021, 10:55 Uhr | t-online

Großeinsatz der Berliner Polizei: Mitten im Shutdown wollten etwa 60 Menschen in Wedding eine Hochzeit feiern. Beamte beendeten das Fest und notierten die Daten aller Teilnehmer – auch die des Brautpaars.

In Berlin-Wedding hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag ein Fest mit Dutzenden Gästen aufgelöst – mitten im Corona-Shutdown. Das berichtet die "Berliner Zeitung". Demnach hatten Anwohner die Polizei über eine Feier mit etwa 60 Menschen in einer offenbar eigens dafür angemieteten Penthouse-Wohnung in der Badstraße informiert. Vor Ort hätten die Beamten dann festgestellt, dass es sich dabei um eine Hochzeit handelte.

Wie die Zeitung weiter mitteilt, registrierten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße gegen die aktuelle Berliner Corona-Verordnung und beendeten die Feierlichkeit. Zudem seien die Daten aller Gäste und auch die des Brautpaares notiert worden. Wegen der großen Zahl an Feiernden habe der Polizeieinsatz nach Angaben von Augenzeugen über zwei Sunden gedauert.