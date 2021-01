Schüsse gefallen

Streit in Gesundbrunnen eskaliert – zwei Verletzte

21.01.2021, 11:21 Uhr | dpa, AFP

Streit in Gesundbrunnen eskaliert: Zwei Verletzte sind bei einer Auseinandersetzung von etwa 20 Personen angeschossen worden.

Zwei Menschen sind in Berlin-Gesundbrunnen von Schüssen getroffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, waren knapp 20 Menschen am Mittwochabend in einen Streit verwickelt. Die beiden Verletzten im Alter von 24 und 26 Jahren seien ins Krankenhaus gebracht worden, aber nicht in Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Männer durch Schüsse an der Hüfte beziehungsweise an einem Bein verletzt. Ein 38-jähriger Verdächtiger konnte durch die Beamten identifiziert werden. Er flüchtete demnach nach der Schussabgabe.

Auslöser des Streits waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei beleidigende Äußerungen. Der Tatort in der Ramlerstraße liegt nahe des Einkaufszentrums "Gesundbrunnen-Center". Es gebe keine Hinweise auf Clan-Kriminalität, teilte die Polizei weiter mit.