Schülerin seit Jahren vermisst

Google gibt Daten von vermisster Rebecca frei – Hoffnung für Polizei

04.03.2021, 20:54 Uhr | t-online, tme

Spurensuche: Aufnahmen zeigen, wo sich Rebecca Reusch kurz vor ihrem Verschwinden am 19. Februar 2019 aufhielt. (Quelle: t-online)

Seit dem 19. Februar 2019 wird die damals 15-Jährige Rebecca Reusch vermisst. Die Mordkommission arbeitet noch an dem Fall und schließt eine Klärung nach knapp zwei Jahren Ermittlung weiterhin nicht aus. (Quelle: t-online)

Seit mehr als zwei Jahren wird die damals 15-Jährige Rebecca aus Berlin vermisst. Nun könnte die Polizei dank Google neue Hinweise bekommen. Der Internetgigant stellt der Behörde viele Daten zur Verfügung.

In den Vermisstenfall Rebecca Reusch könnte dank Daten des Suchmaschinen-Anbieters Google Bewegung kommen. Die damals 15-jährige Schülerin wird seit mehr als zwei Jahren in Berlin vermisst, sie wurde zuletzt am 18. Februar 2019 gesehen. Bis heute gibt es zwar zahlreiche Spuren, aber keine führte zu brauchbaren Hinweisen zum Verbleib der Schülerin.

Nun stellt Google den Ermittlern in dem Fall offenbar wertvolle Informationen zur Verfügung, mit deren Hilfe die Polizei auf neue Spuren hofft. Denn wie die "Bild" berichtet, hat Google den Ermittlern einen USB-Stick mit Daten des Google-Kontos der Schülerin zur Verfügung gestellt.

Der Vorgang, der bereits ein halbes Jahr zurück liegen soll, ist laut der Zeitung dank der Zusammenarbeit der Google-Zentrale in Irland und der Staatsanwaltschaft in Berlin entstanden. Denn die Berliner erhoffen sich aus den Daten des Google-Kontos von Rebecca mehr Klarheit zu ihren letzten Aktivitäten.

Telefonnummern und Standort-Daten von Rebecca gespeichert

Auf dem USB-Stick sind nämlich, so die "Bild", massenhaft Daten gespeichert. Etwa auf welchen Seiten die Schülerin über Google gesurft hat oder gespeicherte Telefonnummern. Aber auch Daten zu anderen Geräten, von denen eventuell Rebeccas Konto genutzt worden sein könnte, sind dort gespeichert. Auch Standort-Daten könnten über Google abgerufen werden.

Der Fall der verschwundenen Rebecca R. beschäftigt seit Jahren immer wieder die Republik. Zeitweise stand ihr Schwager unter Verdacht, wurde sogar festgenommen. Nachgewiesen konnte ihm bisher jedoch nichts. Er gilt dennoch weiter als verdächtig. Dennoch ist der Fall für die Berliner Polizei kein "Cold Case", denn viele Beamte gehen immer noch Dutzenden Hinweisen nach. Nun haben sie offenbar wieder mehr Spuren zum Auswerten.