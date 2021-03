Berlin

Streit unter Nachbarn eskaliert: Mann in Lebensgefahr

20.03.2021, 16:56 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger soll in Berlin-Staaken einen Mann lebensgefährlich mit einem Messer verletzt haben. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen am frühen Samstagmorgen in einem Wohnhaus Am Heideberg fest, wie die Polizei mitteilte. Dort sei es gegen 3.45 Uhr zu einem Streit unter Nachbarn gekommen.

Neben der Messerattacke auf den 47-Jährigen wird der junge Mann auch verdächtigt, eine 52-jährige Frau und einen 29 Jahre alten Mann gebissen zu haben. Während die Bisswunden der beiden vor Ort behandelt wurden, kam das andere Opfer mit einer lebensbedrohlichen Verletzung im Brustbereich ins Krankenhaus. Eine Mordkommission beim Landeskriminalamt ermittelt.