Homeoffice-Pflicht und Tests

Michael Müller kündigt schärfere Regeln für Wirtschaft an

25.03.2021, 11:49 Uhr | t-online

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will die Wirtschaft bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie stärker in die Pflicht nehmen. Er verlangt etwa mehr Corona-Tests in Betrieben.

Am Donnerstag hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Abgeordnetenhaus eine Regierungserklärung zur Corona-Krise abgegeben. Er kündigte unter anderem Einschränkungen in der Wirtschaft sowie eine Homeoffice-Pflicht an.

Dazu werden schärfere Regeln für Arbeitgeber und die Wirtschaft eingeführt, heißt es. Auch im Bereich der Wirtschaft habe man Möglichkeiten, einzugreifen. Er könne nicht verstehen, wie selbstverständlich etwa bei Schulen eingegriffen wird, aber in Betrieben nicht.

Zuvor hatte sich der Senat darauf geeinigt, Arbeitgeber zu verpflichten, ihren Mitarbeitenden mehr Corona-Schnelltests anzubieten. Es gehe um eine Angebotspflicht zum Testen für die Arbeitnehmer, nicht um eine Testpflicht, erläuterte Berlins Regierender Bürgermeister.



Corona-Inzidenz in Berlin deutlich über 100

"Niemand muss sich jeden Tag testen lassen", so Müller. Aber die Arbeitgeber seien in der Pflicht, ein Angebot zu machen. "Wir müssen dazu kommen, dass Unternehmen an dieser Stelle eine Schippe drauflegen." Mehr Tests auf allen Ebenen bedeuteten mehr Sicherheit, um Infektionsketten früher zu entdecken und zu durchbrechen.

Mit Blick auf die Verfügbarkeit von Tests sagte Müller, Berlin sei besser und schneller als andere Bundesländer.

In Berlin lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 111. Der Plan, über die Ostertage das öffentliche, wirtschaftliche und private Lebens stark herunterzufahren, ist vom Tisch. Merkel kippte die Regelung am Mittwoch, weil die Umsetzung aus politischen, rechtlichen und praktischen Gründen zu kompliziert ist. Müller appellierte am Donnerstag jedoch abschließend, sich an den Ostertagen zurückzunehmen. "Nicht alles was möglich ist, muss man machen".