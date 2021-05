Berlin

Nach Angriff auf Polizist: Verdächtiger identifiziert

11.05.2021, 16:21 Uhr | dpa

Die Polizei hat die Identität eines Mannes geklärt, der auf einer großen Corona-Protestdemonstration in Berlin im vergangenen November einen Polizisten umgeworfen und auf ihn eingetreten haben soll. Das teilten die Beamten am Dienstag mit. Mehrere Hinweise von Zeugen hätten die Ermittler auf die Spur des 37-Jährigen gebracht. Seit Freitag vergangener Woche fahndete die Polizei öffentlich mit Fotos nach ihm. Er soll den Polizisten in der Ebertstraße am Brandenburger Tor nicht nur angegriffen, sondern auch versucht haben, ihn in eine gewalttätige Menschenmenge zu ziehen.

Während der Demonstration mit rund 9000 Teilnehmern kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. 33 Polizisten wurden verletzt, 365 Menschen in der Folge vorläufig festgenommen. Nach Verstößen gegen die Corona-Auflagen löste die Polizei die Demonstration schließlich nach und nach mit Wasserwerfern auf.