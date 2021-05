Außenflächen geöffnet

Berliner feiern das Ende des Gastro-Lockdowns – teils mit Verstößen

21.05.2021, 19:26 Uhr | dpa, t-online, tme

Rene sitzt als erster Gast heute im Erdinger am Gendarmenmarkt: Die Außengastronomie in Berlin ist wieder geöffnet und startet bei sonnigem Wetter. (Quelle: dpa)

Langsam kehrt das Leben in die Straßen und auf die Plätze in Berlin zurück. Denn seit Freitag dürfen die Menschen wieder in Restaurants, Bars und Cafés sitzen – aber nur im Freien. Der große Ansturm blieb vorerst aus, es gab jedoch auch Verstöße.

Wegen sinkender Corona-Inzidenzen hat Berlin seine Außengastronomie wieder geöffnet. Nach monatelangem Lockdown dürfen die Berliner nun wieder an Tischen und Stühlen draußen bewirtet werden. Am Mittag sonnten sich einige Gäste auf der Terrasse des Restaurants Erdinger am Gendarmenmarkt. Seit dem vergangenen Herbst hatten Biergartenliebhaber coronabedingt auf Getränke und Speisen im Freien verzichten müssen.

"Die letzten Monate waren doch sehr nervenaufreibend, vor allem, weil man nie eine Perspektive gesehen hat. Umso größer ist die Freude, dass wir nun wieder starten dürfen", sagte Geschäftsführer Jupp Miebach am Freitag.

Menschen sitzen am Haus der Kulturen der Welt an Tischen: Am Abend hatte es vereinzelte Schauer gegeben, zudem war es recht stürmisch. (Quelle: privat/t-online)

Test direkt im Restaurant möglich

Wer in das bayerische Restaurant geht, kann sich direkt vor Ort testen lassen. Am Eingang werden dann der negative Test, Impf- oder Genesungsnachweis überprüft. Danach gibt es ein buntes Bändchen ans Handgelenk. Damit können die Gäste den ganzen Tag im Erdinger einkehren.

Gäste in der Revolte Bar: Hier wurden die Abstände eingehalten, die Lokalität war jedoch gut besucht. (Quelle: Mang/Reuters)

Auch im Adlon am Brandenburger Tor begann am Freitag die Saison für die Außenbereiche. Doch der Andrang hielt sich noch in Grenzen. "Es ist vielleicht noch gar nicht so bei den Leuten angekommen, dass wir wieder geöffnet haben. Ich glaube, dass muss am Wochenende erst anlaufen", so Hoteldirektor Michael Sorgenfrey. "Der starke Wind hält vielleicht auch noch ein paar Leute ab."

Haushaltsregel und Abstände teilweise ignoriert

Die Kitty Cheng Bar in Mitte: Dort standen die Gäste größtenteils. (Quelle: privat/t-online)

Gegen Nachmittag füllten sich die Bars und Restaurants jedoch vermehrt. Auf Bildern sind volle Tische und viele Menschen zu sehen, die nach Monaten wieder gemeinsam essen und trinken. Vor der "Kitty Cheng Bar" auf der Torstraße in Berlin-Mitte hatten sich viele Leute eingefunden, die ihre Drinks im Stehen eingenommen haben. Eigentlich ist nur Sitzen an Tischen mit vorgeschriebenem Mindestabstand erlaubt.

Auch in einer anderen Lokalität in Prenzlauer Berg tummelten sich nach t-online-Beobachtungen vorwiegend junge Leute mit bis zu acht Personen an einem Tisch. Zusätzlich standen zwischen den Tischen einzelne Gäste, Abstand wurde kaum eingehalten. Eigentlich ist es nach der aktuellen Corona-Regeln nur erlaubt, mit bis zu zwei Haushalten an ein einem Tisch zu sitzen.

Das Wetter verschlechterte sich gegen Abend jedoch. Am frühen Abend zogen bereits erste Regenschauer über die Stadt, mit dichten Wolken inklusive. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt das Wetter auch am Wochenende wechselhaft. Die Temperaturen pendeln zwischen 16 und 19 Grad.