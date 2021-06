Mit 89,5 Prozent der Stimmen

Berliner AfD wählt Brinker zur Spitzenkandidatin

05.06.2021, 18:10 Uhr | AFP

In einem Zelt und ohne einen Gegenkandidaten hat die Berliner AfD Kristin Brinker zur Spitzenkandidaten gekürt. Die Partei zieht mit der Landeschefin nun in den Berliner Wahlkampf.

Die Berliner AfD zieht mit ihrer Landesparteichefin Kristin Brinker als Spitzenkandidatin in die Wahl zum Abgeordnetenhaus im September. Beim Wahlparteitag mit rund 260 Delegierten erhielt die 49-Jährige am Samstag 89,5 Prozent der Stimmen. Die ausgebildete Architektin und haushalts- und finanzpolitische Sprecherin der Berliner AfD-Fraktion hatte keine Gegenkandidaten.

Brinker ist seit März Vorsitzende der Berliner AfD. Damals setzte sie sich bei einem Landesparteitag mit nur einer Stimme Vorsprung gegen die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch durch. Von Storch scheiterte so mit dem Versuch, gemeinsam mit Georg Pazderski den Landesvorsitz der Berliner AfD zu übernehmen. Mit Brinker sind nun bei allen Berliner Parteien die Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl am 26. September gewählt.

Die Berliner AfD tagt an diesem Wochenende in einem Zelt auf einer landeseigenen Wiese im Stadtteil Biesdorf. Die Partei war zuvor mit dem Versuch, einen anderen Veranstaltungsort zu finden, gescheitert. Am kommenden Wochenende wird erneut getagt – dann will die Berliner AfD ihre Kandidaten für die Bundestagswahl bestimmen.