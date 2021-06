Senat entscheidet

Diese Corona-Lockerungen gelten ab Freitag in Berlin

15.06.2021, 15:52 Uhr | t-online, loe

Einkaufsstraße in Berlin: Der Senat berät, ob auf bestimmten Straßen die Maskenpflicht zu bestimmten Zeiten entfällt.

Der Berliner Senat hat über weitere Corona-Lockerungen beraten. Die neuen Regeln gelten ab dem 18. Juni. Es geht vor allem um Freizeit, Kontakte und die Maskenpflicht. Ein Überblick.

Ab dem 18. Juni gelten neue Lockerungen in Berlin. Der Senat hat am Dienstag über Freizeitangebote, weitere Öffnungen bestimmter Innenräume, das Tanzverbot und die Maskenpflicht beraten. In einer Live-Pressekonferenz verkündete unter anderem der Regierende Bürgermeister Michael Müller die neuen Regeln.

Diese Lockerungen stehen fest:

Masken müssen ab Freitag draußen nur noch da getragen werden, wo Abstände nicht eingehalten werden können – zum Beispiel in Warteschlangen oder bei Demos. Hier reiche aber eine medizinische OP-Maske.

Auf den 35 Straßen und Plätzen, auf denen jetzt die Maskenpflicht gilt, entfällt diese komplett. Auch Gesundheitssenatorin Kalayci hatte sich dazu geäußert.

In öffentlichen Verkehrsmitteln und geschlossenen Räumen soll weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden.

Auch Schülerinnen und Schüler müssen nach den Sommerferien zunächst weiter medizinische Masken in Schulräumen tragen. Die Pflicht gilt in geschlossenen Räumen in den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien.

Veranstaltungen im Freien sind 1.000 Menschen erlaubt (bisher waren es 500). Das gilt allerdings nicht für Tanzveranstaltungen. Diese sind nun zwar erlaubt, allerdings nur mit Negativtest und 250 Menschen. In geschlossenen Räumen dürfen sich 250 (statt 100) Teilnehmer aufhalten. Bei Feiern sind nur 20 erlaubt. Bei privaten Hochzeitsfeiern, Abschlussfeiern oder ähnlichem sind drinnen 50 und draußen 100 Menschen erlaubt.

Die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen: Es sollen sich weiterhin nur zehn Menschen aus fünf Haushalten treffen.

Auch das Ausschankverbot von Alkohol zwischen Mitternacht und fünf Uhr fällt.

Kitas kehren ab dem 21. Juni zum Normalbetrieb zurück.

Hallenbäder, Saunen und Thermen sollen wieder öffnen dürfen. Hier muss ein Negativtest bei einem Besuch vorgelegt werden.

Jahrmärkte und Freizeitparks sowie Spielbanken dürfen wieder öffnen.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin liegt bei nur noch 13,6. Gleichzeitig haben rund 48 Prozent der in Berlin Lebenden schon eine Erstimpfung erhalten. Ab August soll eine Impfquote von 70 Prozent erreicht sein.



In zwei Wochen sollen weitere Lockerungen beschlossen werden, sollte das Infektionsgeschehen auf niedrigem Niveau bleiben.