Berlin

Bahn will Werrabahn - und Höllentalbahn-Strecke reaktivieren

22.06.2021, 19:31 Uhr | dpa

Unter 20 stillgelegten Strecken, die die Deutsche Bahn (DB) wieder in Betrieb nehmen will, sind auch die Werrabahn und der Höllentalbahn in Thüringen. Man erachte es prinzipiell als sinnvoll, die beiden Strecken wieder für den Nahverkehr zu nutzen, hieß es am Dienstag von Seiten der DB. Eine Machbarkeitsstudie und eine Nutzen-Kosten-Untersuchung stehe noch aus.

"Dass die Deutsche Bahn die Höllentalbahn und den Werrabahnlückenschluss bereits in der ersten Tranche von Streckenreaktivierungen aufgenommen hat, ist eine gute Nachricht für den Nahverkehr in Thüringen", teilte der Fahrgastverband Pro Bahn Thüringen am Dienstag mit. Damit gebe es endlich für zwei wichtige Reaktivierungsvorhaben zwischen Thüringen und Bayern Rückenwind aus Berlin.

Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren mehr stillgelegte Strecken wieder in Betrieb nehmen. Derzeit stehen 20 Projekte in nahezu allen Bundesländern auf der Liste. Schwerpunkte liegen im Raum Berlin und im Rheinland. Zum Teil laufen die Projekte schon seit Jahren. Andere, wie auch die beiden thüringischen Strecken, sind erst Konzeptideen oder es laufen Machbarkeitsstudien. In Sachsen, Thüringen und Hessen gibt es laut Bahn Gespräche über mögliche weitere Reaktivierungen.

Die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Thüringer Landestag, Laura Wahl, sprach von einer Entscheidung, die eine wesentliche Verbesserung des Nahverkehrsnetzes in Südthüringen mit sich bringen könne. Es müssten alsbald "Nägel mit Köpfen gemacht werden und die Planungsleistungen beauftragt werden". Sie zeigte sich vor allem mit Blick auf eine Reaktivierung der Höllentalbahn optimistisch, "da die Trasse noch durchgehend als Bahntrasse gewidmet ist". Man werde alle weiteren Schritte hin zu einer schnellen Streckenfreigabe der beiden Bahnen mit Nachdruck unterstützen.

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) sagte, man stehe der Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Wenn die Deutsche Bahn diese beiden Strecken wieder in Betrieb nehmen wolle, müsse sie aber selbst die Grundlagen dafür nachweisen und die Reaktivierung auch aus eigenen Mitteln zahlen. Über Streckenreaktivierungen entscheiden Bund, Länder und Aufgabenträger für den Nahverkehr gemeinsam mit der DB.