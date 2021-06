Berlin

Tausende Menschen feiern in Hasenheide: Polizei räumt Park

27.06.2021, 11:51 Uhr | dpa

Weil Tausende Menschen in der Nacht zum Sonntag in der Hasenheide in Berlin-Neukölln feierten, hat die Polizei weite Teile des Parks geräumt. Es habe nachts drei größere Bereiche voller Menschen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Dort seien Musikanlagen betrieben worden. Die Polizei habe drei Anlagen beschlagnahmt und die Flächen wegen der Corona-Einschränkungen geräumt. Die Menschen seien angesprochen und aus dem Park geleitet worden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Alles sei friedlich verlaufen. Gegen 4.00 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.

Unter den feiernden Menschen sollen laut der Zeitung "B.Z." auch viele Touristen und Teilnehmer der CSD-Demonstrationen am Samstagnachmittag gewesen sein. Mehrere Tausend Menschen hatten mit Regenbogenfahnen für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen demonstriert.

Die Hasenheide ist als Partyort auch deswegen so beliebt, weil das nahe gelegene Tempelhofer Feld nachts geschlossen wird und große Gruppen dann einfach den Park wechseln. Zudem liegen die Neuköllner Kneipenkieze nur wenige Straßen weiter.

Auch der kleine James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel wurde von der Polizei geräumt. Dort seien zu viele junge Menschen unterwegs gewesen, sagte die Sprecherin. "Das war einfach zu eng."

Angesichts niedriger Corona-Zahlen und warmer Sommernächte hat das Nachtleben in Berlin weiter Fahrt aufgenommen. Freitagabend und Samstagabend waren in den Innenstadtkiezen vor vielen Kneipen, Restaurants und Imbissen fast alle Plätze besetzt.

Auch im Gleisdreieckpark und im Görlitzer Park in Kreuzberg, im Mauerpark in Prenzlauer Berg und auf dem Boxhagener Platz in Friedrichshain tranken und feierten bis tief in die Nacht Hunderte vor allem junge Menschen. Große Gruppen Schülerinnen und Schüler zogen durch die Nacht. Am S-Bahnhof Warschauer Straße nahe den Clubs auf dem RAW-Gelände tanzten nachts an mehreren Stellen Dutzende Menschen. Polizisten fuhren vorbei und beobachteten die spontanen Straßenpartys, griffen aber nicht ein.