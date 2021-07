Berlin

BFV-Beirat: Weiter fünf Auswechslungen in neuer Saison

02.07.2021, 09:49 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Im Berliner Amateurfußball werden auch in der neuen Saison bis zu fünf Auswechslungen pro Spiel möglich sein. Das beschloss der Beirat des Berliner Fußball-Verbands (BFV) am Donnerstag. Aufgrund der Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie soll die im vergangenen Jahr eingeführte Regelung zumindest in der Saison 2021/2022 bestehen bleiben.

Zudem beschloss der Beirat, dass es ab der kommenden Spielzeit eine U23-Liga für Frauen im Kleinfeld- und Großfeld-Bereich geben werde. Damit soll jungen Spielerinnen der Sprung in den Frauen-Bereich erleichtert werden.