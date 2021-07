Corona in der Hauptstadt

Berlin schließt vorzeitig vier Impfzentren

08.07.2021, 09:21 Uhr | t-online

"Corona-Impfzentrum Berlin" steht auf einem Banner (Symbolbild): Nur zwei der sechs Einrichtungen sollen über den August hinaus in Betrieb bleiben. (Quelle: Petra Schneider/imago images)

In Berlin sollen vier der sechs Corona-Impfzentren bis Ende August schließen. Impfungen sollen dann vor allem durch die Praxen und mobile Teams durchgeführt werden.

Noch immer warten in Berlin viele Bürgerinnen und Bürger auf ihre Corona-Impfung. Die Delta-Variante hat in der Hauptstadt die Oberhand gewonnen und auch die Impfungen von Kindern stehen noch aus. Dennoch schließt Berlin vier seiner sechs Impfzentren vorzeitig. Das berichtet die "Berliner Morgenpost".

Demnach teilte die Kassenärztliche Vereinigung seinen Mitarbeitenden mit, dass das Impfzentrum in Tempelhof am 20. Juli schließt. Mitte August folgt das Velodrom. Ende August machen dann auch die Zentren im Erika-Heß-Stadion und in der Arena Treptow dicht. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bestätigte dies.

"Die Länder reduzieren die bisherigen staatlichen oder kommunalen Impfangebote spätestens zum 30. September durch Schließungen von Impfzentren, Personalabbau oder eine Einschränkung der Öffnungszeiten", sagte die SPD-Politikerin der Tageszeitung. "Die Länder sorgen für ein die ärztliche Versorgung ergänzendes Impfangebot insbesondere durch die Stärkung von mobilen Impfteams je nach regionalem Bedarf."