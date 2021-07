Aus Wand gerissen

Diebe klauen kompletten Geldautomaten und flüchten

30.07.2021, 08:18 Uhr | loe, t-online

Diebe haben es in letzter Zeit in Berlin vermehrt auf Geldautomaten abgesehen. Jetzt wurde erneut einer aus der Verankerung gerissen und komplett gestohlen.

In Berlin haben Diebe in der Nacht zu Freitag gegen 3.30 Uhr einen Geldautomaten gestohlen. Das berichtet die "B.Z.". Dazu rissen die Täter ihn aus der Wandverankerung im U-Bahnhof Prinzenstraße in Kreuzberg und nahmen ihn demnach wohl in einem Fluchtfahrzeug mit mit.

In den letzten Wochen kam es immer wieder zu skurillen Diebstählen und Sprengungen von Geldautomaten in Berlin. Auf einem Marzahner Tankstellenareal hatten Unbekannte ebenfalls einen kompletten Geldautomaten gestohlen und auf einen Transporter geladen. Die Fahndung blieb erfolglos.



Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Berlin-Mariendorf war ein Tatverdächtiger auf der Flucht gestellt worden. Er hielt dabei sogar noch Geldscheine in den Händen.