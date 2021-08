Fahrer vergleicht sich mit Terroristen

Mann baut 13 Unfälle bei Amokfahrt – Polizei vermutet rechten Hintergrund

06.08.2021, 18:25 Uhr | dpa, AFP

Auf einer wilden Amokfahrt durch Berlin und Brandenburg hat ein Mann nacheinander mehrere Autos gerammt, weggeschoben und Ampeln missachtet und ist einfach weitergefahren – nun ermittelt der Staatsschutz.

Die Berliner Polizei hat einen 32-Jährigen in Brandenburg festgenommen, der am Steuer eines Transporters 13 Verkehrsunfälle verursacht hatte. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Gründe für die Unfallfahrt am Donnerstagabend seien bislang nicht bekannt.

Der Mann, der aus Polen stammt, hatte zunächst in Berlin-Wilmersdorf nacheinander drei Autos angefahren und seine Fahrt fortgesetzt. Bei seiner Festnahme soll er etwas gesagt haben, das an einen norwegischen Attentäter erinnert, hieß es aus Polizeikreisen. Deshalb werde auch ein politisches Motiv geprüft. Zuvor hatten "B.Z." und "Bild" darüber berichtet.

Frau bei Unfall verletzt

Die Unfälle in Wilmersdorf waren einem anderen Autofahrer aufgefallen. Den Angaben zufolge alarmierte der Zeuge die Polizei und folgte dem Transporter, der mehrere weitere Fahrzeuge rammte, anfuhr und zum Teil zur Seite schob. Er soll auch etliche rote Ampeln missachtet haben.

Auf seiner weiteren Fahrt soll der 32-Jährige kurz darauf einen Kleinwagen von hinten gerammt haben, dessen 53 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Mann fuhr danach im Südwesten von Berlin bei einer Auffahrt zur A 115 einen weiteren Wagen an, bevor er seine Fahrt in Richtung Brandenburg fortsetzte. Einsatzkräfte der Polizei, die durch Zeugenangaben der Fluchtfahrt folgen konnten, nahmen den 32-Jährigen auf dem Rastplatz Fläming-West fest.

Terrorist Breivik als "Vorbild" genannt

Nach Informationen von "B.Z." und "Bild" hat der Mann den norwegischen Rechtsterroristen Anders Behring Breivik als sein Vorbild genannt, der 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya Dutzende Menschen ermordet hat.



Der Festgenommene wurde nach Angaben der Polizei einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übergeben. Der Unfallfahrer konnte der Polizei zufolge keinen gültigen Führerschein vorlegen. Der Transporter wurde beschlagnahmt.