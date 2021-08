Berlin

Nach Streik: Bahnverkehr weitgehend normal gestartet

13.08.2021, 06:27 Uhr | dpa

Nach dem Ende des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL ist der Bahnverkehr in Hessen weitgehend normal gestartet, wie ein Bahnsprecher am frühen Freitagmorgen sagte. Der Ausstand der Lokführergewerkschaft GDL endete demnach um 2.00 Uhr. Allerdings könne es vereinzelt noch zu Beeinträchtigungen kommen. Das kann etwa der Fall sein, wenn Züge zu Betriebsbeginn an anderen Orten stehen. "Wir raten Bahnreisende, sich vor Fahrantritt in den digitalen Auskunftsmedien der Deutschen Bahn zu informieren", teilte der Bahnsprecher mit.

Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GdL hatten in der Nacht zum Mittwoch die Arbeit im Personenverkehr niedergelegt, um Druck für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu machen. Weitere Streiks sind möglich, dieses Wochenende sind aber laut GdL keine geplant. Die Gewerkschaft will in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen beraten.