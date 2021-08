Fahrerin unter Schock

Mit Haftbefehl gesucht – Betrunkener kollidiert mit Tram

14.08.2021, 12:00 Uhr | t-online

Eine Straßenbahn an der Kreuzung Landsberger Allee/Ecke Blumberger Damm (Symbolbild): Der Unfall ereignete sich an der Station Landsberger Allee. (Quelle: Andreas Gora/imago images)

In Berlin ist ein Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Unfall führte ihn nicht nur ins Krankenhaus – sondern auch seiner ausstehenden Verhaftung zu.

Ein Fahrradfahrer in Marzahn hatte gleich zweimal Pech: Bei einem Unfall mit einer einfahrenden Tram wurde er verletzt und im Krankenhaus von der Polizei als Gesuchter identifiziert.

Nach Angaben der Berliner Polizei hat sich der Unfall am Freitagabend an der Straßenbahnhaltestelle Landsberger Allee ereignet. Demnach versuchte ein 41-Jähriger trotz der herannahenden Tram mit seinem Mountainbike die Station zu überqueren. Die Straßenbahnfahrerin habe noch versucht zu bremsen, erfasste jedoch den Fahrradfahrer.



Der Mann wurde mit Kopf- und Rückenverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass der Mann einen Atemalkoholwert von über ein Promille hatte – er wurde zudem per Haftbefehl gesucht. Der Betrunkene wurde deshalb in ein Justizkrankenhaus verlegt. Auch die Straßenbahnfahrerin musste wegen ihres Schocks in einem Krankenhaus behandelt werden.