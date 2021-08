Schnittwunden am Hals

Mann verletzt 28-Jährigen bei Streit lebensbedrohlich

16.08.2021, 17:59 Uhr | dpa, t-online

Im Berliner Bezirk Friedrichshain sind zwei Bewohner eines Hauses aneinander geraten. Während das Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus kam, flüchtete der Täter.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist in Berlin-Friedrichshain ein 28-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn mit Schnittverletzungen an Hals, Armen und Händen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.



Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Männer am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Dirschauer Straße in Streit geraten sein. Nach Polizeiangaben soll es sich um Bewohner des Hauses handeln. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Hintergründen der Tat ist bisher noch nichts bekannt.