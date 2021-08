Berlin

Maolida ein Herthaner: "Wird Spiel nach vorne bereichern"

31.08.2021, 11:37 Uhr | dpa

Myziane Maolida ist nun ein Berliner. Der 22 Jahre alte Franzose hat beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC einen Vertrag unterschrieben. Vier Jahre, bis Ende Juni 2025 ist er gültig. Die Erwartungen sind groß, auf beiden Seiten.

Der Linksaußen spielte zuletzt bei OGC Nizza. "In Myziane erhalten wir unsere anvisierte Verstärkung für die Flügelposition und damit weitere Flexibilität im Offensivbereich", sagte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic am Dienstag in einer Mitteilung: "Mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten am Ball wird er unser Spiel nach vorne definitiv bereichern."

Eine Investition in die Zukunft. Maolida ist der achte Neuzugang des Berliner Vereins, dessen Neuanfang mit der Ankunft unter anderem von Bobic bisher wenig aufbauend verlief. Nach drei Niederlagen an den ersten drei Spieltagen ist Hertha Letzter in der Bundesliga. Trainer Pal Dardai bot nach der 0:5-Klatsche zuletzt gegen den FC Bayern München praktisch schon seinen Rücktritt an.

Unter Bobic soll ein Kader zusammengestellt werden, der sich auch durch Geschlossenheit und Identifikation mit dem Verein auszeichnen soll. Für Extravaganzen soll kein Platz sein. Von Spielern wie Matheus Cunha, der für angeblich 30 Millionen zu Atletico Madrid wechselte, oder Jhon Cordoba, für den FK Krasnodar 20 Millionen überwiesen haben soll, aber auch den erst am Montag an den Liga-Primus VfL Wolfsburg verliehenen Dodi Lukebakio trennte sich Hertha.

Um ihn habe sich der Verein "intensiv" bemüht, betonte Maolida, das habe ihm imponiert. Über vertragliche Details, die über die Laufzeit hinausgehen, machten die Berliner und er selbst keine Angaben. Maolida spielte zunächst bei Olympique Lyon, ehe er im Sommer 2018 für angeblich 10 Millionen Euro nach Nizza wechselte.