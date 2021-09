"Das ist der Wahnsinn"

Katarina Witt überrascht Neuköllnerin mit Lottogewinn

13.09.2021, 16:34 Uhr | t-online

Große Freude bei Manuela und in ihrem Mann Peter in Neukölln: Das Ehepaar bekam von Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt den Hauptgewinn der Deutschen Postcode Lotterie überreicht. (Quelle: Marco Urban/Deutsche Postcode Lotterie/obs)

Geldsegen in der Hauptstadt: In Berlin-Neukölln haben 258 Losbesitzer der Deutschen Postcode Lotterie insgesamt 1,4 Millionen Euro gewonnen. Bei Rentnerin Manuela war die Freude besonders groß.

Doppelte Überraschung: In Neukölln staunte Rentnerin Manuela am Samstag nicht schlecht, als plötzlich die zweifache Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen, Katarina Witt, an ihrer Haustür klingelte. Die Botschafterin der Deutschen Postcode Lotterie war in die Hauptstadt gereist, um der 64-Jährigen einen goldenen Umschlag zu überreichen. Darin: Der Hauptgewinn über 700.000 Euro.

"700.000 Euro? 700.000 Euro? Das ist der Wahnsinn", wiederholte die Rentnerin laut Mitteilung der Lotterie immer wieder ungläubig als sie den symbolischen Check aus dem Umschlag zog. Auch ihr Ehemann Peter war demnach sichtlich gerührt. "Unsere Rente ist nicht viel. Das ist wunderbar", so der Rentner unter Freudentränen. Dank ihres gezogenen Postcodes 12349 ML ist das Ehepaar seinen Träumen von einer kleinen Schrebergartenparzelle, einem eignen Camper für Urlaubsreisen oder einer Auswanderung auf die Kanaren nun ein ganzes Stück näher gekommen.

Zuschuss zu Geburtstag und Hochzeit

Grund zu jubeln gab es am Samstag aber nicht nur für Manuela und Peter, sondern auch für die weiteren 257 Losbesitzer in ihrer Postleitzahl 12349. Sie gewannen weitere 700.000 Euro.



Unter ihnen auch Kay, der sich dank seiner beiden Lose gleich über zwei Checks über jeweils 2.201 Euro freuen konnte. Für den 58-jährigen Berliner kam der Gewinn genau zur rechten Zeit. "Morgen feiern wir seinen Geburtstag und nächste Woche heiraten wir", freute sich seine Zukünftige, Sandra.