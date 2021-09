Polizei sucht Täter

Zwei Verletzte nach Schüssen in Lichtenberg

20.09.2021, 08:19 Uhr | dpa, t-online

Polizisten suchen in der Skandinavischen Straße nach Spuren: In kurzer Zeit sind zwei Menschen in Berlin durch Schüsse verletzt worden. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Nächtlicher Polizeieinsatz in Berlin: Zwei Männer sind in Lichtenberg angeschossen und verletzt worden. Die Polizei riegelte die Tatorte ab und sucht nach dem flüchtigen Täter.

In Berlin-Lichtenberg sind zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Zwei Männern war im Abstand von 90 Minuten ins Bein geschossen worden. Ein Sprecher der Polizei sagte am frühen Montagmorgen, dass die Fahndung nach dem flüchtigen Täter laufe. Offenbar geht die Polizei davon aus, dass beide Fälle in Zusammenhang stehen.

Einschusslöcher an einer Eingangstür in der Köpitzer Straße: Die Polizei ermittelt zu den Schüssen. (Quelle: Morris Pudwell)



Wie ein Reporter vor Ort berichtete, sollen in der Nacht gegen 22.30 Uhr zunächst Schüsse in der Skandinavischen Straße gefallen sein. Hier sei ein Mann verletzt worden. Wenig später sei in der Köpitzer Straße ein weiterer Mann durch Schüsse verletzt worden. Beide Personen seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Polizisten mit Maschinenpistolen sichern sich gegenseitig auf der Kölpitzer Straße: Dort wurde vor einem Haus ein Mann mit Schussverletzungen gefunden. (Quelle: Paul Zinken/dpa)



Bilder zeigen schwer bewaffnete Polizisten, die beide Tatorte in der Nacht weiträumig abriegelten und nach Spuren suchten. Auch ein Hubschrauber wurde bei der Suche nach dem Täter eingesetzt.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.