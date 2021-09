Berlin

Vorzeichen: Union will wieder und Hertha will weiter siegen

25.09.2021, 01:41 Uhr | dpa

Zwei Siege für Hertha BSC, zwei Niederlagen für den 1. FC Union: Mit diesen zuletzt unüblichen Vorzeichen gehen die Berliner Clubs in den sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hertha kann mit einem Erfolg beim schwächelnden Vizemeister RB Leipzig heute (15.30 Uhr/Sky) den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend fortsetzen und sich nach langer Zeit wieder in der oberen Tabellenhälfte etablieren.

Die Eisernen benötigen nach den Niederlagen im Europacup bei Slavia Prag und in der Liga bei Borussia Dortmund zeitgleich im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld wieder einmal ein Erfolgserlebnis. Der letzte Sieg datiert noch aus dem August. Die Statistik spricht für Union. Die Ostwestfalen konnten in zehn Versuchen noch nie in Köpenick gewinnen. Vor knapp einem Jahr feierte das Team von Trainer Urs Fischer beim 5:0 den höchsten Bundesliga-Sieg der Clubhistorie.

Während bei Union nur der Einsatz von Abwehrchef Robin Knoche fraglich ist, fehlen Trainer Pal Dardai beim Gastspiel in Leipzig in Kapitän Dedryck Boyata, Jordan Torunarigha und Lukas Klünter gleich drei wichtige Verteidiger.