Tötungsdelikt vermutet

Polizei findet Leiche in Berlin-Malchow – Festnahme

28.09.2021, 14:33 Uhr | t-online

Die Einsatzkräfte am Fundort der Leiche in Malchow: Nach ersten Informationen ist bereits ein Tatverdächtiger festgenommen worden. (Quelle: Morris Pudwell)

In Berlin-Malchow ist die Leiche eines 31-jährigen Mannes entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus – und hat bereits einen Tatverdächtigen festgenommen.

Um kurz nach 10 Uhr morgens wurde die Polizei Berlin wegen eines Leichenfundes alarmiert. Wie die Polizei gegenüber t-online bestätigt, wurde ein toter Mann in einer Grünanlage in der Nähe der Ortnitstraße in der Stadtrandsiedlung Malchow im Norden der Hauptstadt entdeckt.

Der Mann soll noch nicht lange tot gewesen sein. Die Straße führt dort an Feldern und Bäumen entlang. Die Polizei wurde alarmiert und eine Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) nahm die Ermittlungen auf.

Mutmaßliches Tötungsdelikt in Berlin: Verdächtiger festgenommen

Nach Angaben des Polizeisprechers deuten die Umstände auf ein Tötungsdelikt hin. Ein Tatverdächtiger sei bereits festgenommen worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa handle es sich bei dem Festgenommenen um einen 29-Jährigen.

An welchen Verletzungen der 31-jährige starb, wo der Verdächtige festgenommen wurde und in welchem Verhältnis Opfer und mutmaßlicher Täter standen, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen.