Haushalte ohne Strom

Brandanschlag auf Berliner Versorgungsleitung

02.10.2021, 09:25 Uhr | t-online

Die Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zu einem Feuer an einer Bahnstrecke in Berlin Prenzlauer Berg aus. Hinter dem Brand könnte ein Brandanschlag stecken.

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Feuer an Versorgungsleitungen über der Bahnstrecke an der Dänenstraße in Prenzlauer Berg. Das Feuer beschädigte unter anderem eine Frischwasserleitung. Dadurch konnte sich der Brand nicht ausbreiten – es laufen jedoch enorme Mengen Wasser auf die Bahngleise, berichtet ein Reporter vor Ort.



Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um einen Brandanschlag. In der Vergangenheit hatte es in Berlin schon des Öfteren Anschläge auf die Berliner Infrastruktur gegeben.

Berlin: Flammen über Bahnstrecke führen zu Stromausfall

Einsatzkräfte an Gleisen: In Berlin soll es einen Brandanschlag gegeben haben. (Quelle: Morris Pudwell)



Mitarbeiter des Stromnetz Berlin, der Wasserbetriebe und der Bahn waren vor Ort. Auch die Polizei, die die Ermittlungen übernommen hat. Erst wenn das Wasser abgestellt werden kann, wird sich Näheres zum Schaden sagen lassen, heißt es.

Tausende Haushalte im Prenzlauer Berg waren durch die Störung stundenlang ohne Strom, berichtet die "Bild". Laut der Feuerwehr war der Brand am Samstagmorgen gelöscht. Aufgrund der Brandschäden an der Stromversorgung sind im Bereich Gleimviertel und Helmholtzkiez weiterhin Haushalte ohne Strom.