Bluttat im Wedding

Zwei Brüder nach Mord vor Backshop in Berlin festgenommen

11.10.2021, 19:48 Uhr | t-online, dpa

Nach dem Mord an einem Mann vor einem Backshop in Berlin-Wedding ist die Tat offenbar aufgeklärt. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen, die den 46-Jährigen mit Schüssen getötet haben sollen.

Die Polizei in Berlin hat nach eigenen Angaben den Mord in der Reinickendorfer Straße im Wedding von Ende August aufgeklärt. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe hätten Zielfahnder des LKA zwei Brüder des Mordes verdächtigt.

Der 57-Jährige habe bereits am 29. September in seiner Wohnung in Berlin-Spandau festgenommen werden können. Nun habe sich am frühen Montagmorgen auch der 49-Jähriger Bruder des Verdächtigen gestellt. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Den beiden wird vorgeworfen, das 46-jähirge Opfer vor seinem Stamm-Kiosk, der auch einen Backshop hat, mit mehreren Schüssen getötet zu haben. Die Täter sollen dabei auf den 46-Jährigen zugegangen und die Schüsse abgefeuert haben. Danach flüchteten sie den Angaben zufolge mit einem weißen Fahrzeug, was Ermittler später in der Hochstraße, unweit des Tatorts, fanden.



Zum Hintergrund der Tat machten die Ermittlungsbehörden am Montagabend keine Angaben. In Berliner Zeitungen war Ende August auch die Rede von einem mutmaßlichen Racheakt nach einer Gewalttat gewesen.