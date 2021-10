Regierungsbildung in Berlin

Giffey will mit Grünen und Linken weiter sondieren

14.10.2021, 11:45 Uhr | dpa, t-online, AFP

Nun also doch: In Berlin will Franziska Giffey mit ihrer Landes-SPD weitere Sondierungsgespräche mit den Grünen und der Linken führen. Ziel seien Koalitionsverhandlungen.

Im Land Berlin wird eine Neuauflage des Bündnisses von SPD, Grünen und Linken erwartet. Die Berliner SPD will mit den beiden Parteien in eine dritte Sondierungsphase gehen. Das erklärte die Spitzenkandidatin der Berliner SPD, Franziska Giffey, am Donnerstag in Berlin.

Die designierte Regierende Bürgermeisterin erklärte weiter, dass es nun das Ziel sei, eine gemeinsame Verständigung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu erreichen.



SPD Berlin hält Rot-Grün-Rot "für den erfolgsversprechendsten Weg"

Am Freitag werde es abschließende Sondierungsgespräche mit Grünen und Linken geben, sagte Giffey nach einer Sitzung des geschäftsführenden Landesvorstands. Dabei soll auch ein Sondierungspapier erarbeitet werden. Anschließend soll dem Landesvorstand der SPD die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorgeschlagen werden.

Die SPD halte die Zusammenarbeit mit Grünen und Linken "für den erfolgsversprechendsten Weg", um in den kommenden Jahren eine gemeinsame und stabile Regierung bilden zu können, in der die SPD auch ihre Schwerpunkte durchsetzen könne. Die Frage, wie viel von ihrem Programm die SPD in einer künftigen Partnerschaft umsetzen könne, "war für uns handlungsleitend", sagte Giffey.

Um 12 Uhr will sich auch die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch zum Stand der Sondierungen äußern.

Diverse Akteure wollen Wahl anfechten

SPD und Grüne waren bei der Abgeordnetenhauswahl am 26. September stärkste und zweitstärkste Kraft geworden und wollen wieder miteinander regieren. Die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte erwogen, statt der Linken die FDP als dritten Partner mit ins Boot zu holen. Die Liberalen scheinen nun aber vorerst aus dem Rennen.

Am Donnerstag wird außerdem das amtliche Endergebnis der Abgeordnetenhauswahl in Berlin festgestellt. Wegen zahlreicher Pannen am Wahltag, haben mehrere Akteure angekündigt, die Wahl anfechten zu wollen. Der Berliner Verfassungsgerichtshof müsste dann entscheiden, ob der Urnengang in einzelnen der 78 Wahlkreise oder dem einen oder anderen Stimmbezirk wiederholt werden muss. Als äußerst unwahrscheinlich gilt, dass die gesamte Wahl in Berlin wiederholt werden muss.