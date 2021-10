US-Rapper in Berlin

Superstar Kanye West verpasst Flug am BER

19.10.2021, 15:17 Uhr | tbl, t-online

Kanye West mit Ehefrau Kim Kardashian (Archivfoto): Der Rapper war am Wochenende in Berlin. (Quelle: MediaPunch/imago images)

Der Rapper Kanye West war wieder in Berlin zu Besuch. Doch während seiner Shoppingtouren hatte er anscheinend die Wartezeit am BER unterschätzt – und verpasste wohl seinen Flieger.

Am Freitag war der Superstar Kanye West in der deutschen Hauptstadt unterwegs – zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten. Ähnlich wie bei seinem Besuch Anfang September war der US-Amerikaner wieder vollständig vermummt.



Dieses Mal trug West, der sich künftig lediglich "Ye" nennen will, jedoch keine Sturmhaube wie beim letzten City-Trip. Stattdessen: eine Maske aus dem Filmhit "Fantomas" der Sechziger Jahre.

Kanye West macht Shopping in Berlin-Mitte



Von Maskeraden bekommt der Noch-Ehemann von Instagram-Mega-Influencerin Kim Kardashian offenbar nicht genug. Am Samstagnachmittag wurde West beobachtet, wie er im Kostümgeschäft "Deiters" in Berlin-Mitte am Alexanderplatz shoppen ging. Danach machte er sich zum Flughafen BER auf, um seinen Flug in Richtung Italien zu erwischen.

Doch ein Dasein als Superstar schützt wohl nicht vor langen Wartezeiten am BER. Sein Flieger sollte um 15.25 Uhr nach Venedig starten – Kanye erschien aber erst eine halbe Stunde davor, berichtete die "Bild". Abflug verpasst!

Doch alles halb so wild: Der Rapper fuhr zurück in die Stadt und gab in einem weiteren Maskengeschäft am Hackeschen Markt gleich 1.200 Euro aus, bevor er wieder zum Flughafen fuhr. Um es doch noch zu einem Auftritt nach Venedig zu schaffen, charterte er einfach einen Privatjet. Das sind dann wohl die Vorteile, ein weltweit erfolgreicher Superstar zu sein.