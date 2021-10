Suche nach Kontaktpersonen

Corona-Ausbruch nach Clubnacht im Berghain

20.10.2021, 09:02 Uhr | t-online

Anfang Oktober feierte der wohl bekannteste Club Berlins seine Wiedereröffnung. Nun wurde bekannt, dass sich in der Nacht im Berghain zahlreiche Menschen mit Corona infiziert haben – trotz aller Vorkehrungen.

Es war eine Nacht wie vor Corona-Zeiten: Menschen drückten sich aneinander, es wurde getanzt, geschwitzt und geküsst. Im Berghain feierten am 4. Oktober Hunderte Partygäste die Wiedereröffnung des berühmt-berüchtigten Clubs im Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain – mit Folgen.

Denn mittlerweile haben sich 19 Personen in jener Nacht nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, habe das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg den Ausbruch bestätigt. Ermittlungen zum Ausbruch liefen noch, 2.500 Personen habe das Amt nach Bekanntwerden der Ansteckungen kontaktiert.



Corona-Ausbruch im Berghain: Bezirksamt kontaktiert Besucher mit Empfehlung

Auch ein t-online-Reporter wurde vom Bezirksamt wenige Tage später angeschrieben. Er war in jener Nacht im Club und hatte für t-online darüber berichtet. Die Mail vom Bezirksamt hielt er zunächst für Spam, da die Absenderadresse uneindeutig war, erzählt er. In der E-Mail vom 8. Oktober schreibt das Bezirksamt von fünf nachgewiesenen Corona-Infektionen in der Clubnacht im Berghain.



"Für Sie besteht ebenfalls ein Infektionsrisiko!", wird der Empfänger darin gewarnt. Das Bezirksamt empfiehlt, sich "umgehend" und "möglichst per PCR-Test" auf Covid-19 testen zu lassen. "Wenn Sie Symptome oder einen positiven Antigen-Schnelltest haben oder hatten", heißt es weiter, "machen Sie in jedem Fall einen PCR-Test und kontaktieren Sie umgehend das Gesundheitsamt in ihrem Wohnbezirk". Und: "Bitte leiten Sie diese Nachricht auch an andere Personen weiter, mit denen Sie dort waren."



Berghain-Eröffnung unter 2G-Regeln Anfang Oktober

Eine Sprecherin des Bezirksamtes sagte zur "Morgenpost", dass die Suche nach den Kontaktpersonen noch weiter andauere. Die Mehrheit der bislang nachweislich Infizierten wohnt demnach im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und hätten milde Krankheitsverläufe gehabt. Sie seien vollständig geimpft gewesen.

Nach dem Besuch im Berghain hatte sich der t-online-Reporter bereits am nächsten Tag und bevor die E-Mail des Amtes ankam, testen lassen: Sein Ergebnis war negativ. Das Berghain hatte unter 2G-Regeln Anfang Oktober eröffnet. Rein kamen Gäste nur nach vorheriger Registrierung auf der Webseite, bei der man seine Kontaktdaten hinterlassen musste. Anschließend bekam man einen QR-Code, den man beim Einlass vorzeigen musste.