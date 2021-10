Erstmals seit Mai

Berliner Corona-Inzidenz schnellt auf über 100

21.10.2021, 09:25 Uhr | dpa, t-online

Schilder an einem Corona-Testzentrum auf dem Alexanderplatz (Symbolbild): In Berlin infizieren sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus. (Quelle: Sabine Gudath/imago images)

In nur 24 Stunden sind in Berlin über 1.000 neue Corona-Fälle registriert worden. Zum ersten Mal seit Monaten liegt die Inzidenz wieder über dem Warnwert von 100 – in einigen Bezirken sogar noch deutlich höher.

Erstmals seit Mai liegt die Corona-Inzidenz in Berlin wieder bei über 100. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag einen Wert von 108,6. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Virus infiziert haben. Am Mittwoch hatte der Wert bei noch 95,7 gelegen, am Donnerstag vor einer Woche bei 79,2.

Berlin: In diesen Bezirken ist die Inzidenz besonders hoch

Laut RKI wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag 1.090 neue Fälle gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 216.450. Drei weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Gesamtzahl derjenigen, die an oder mit der Krankheit gestorben sind, stieg damit in Berlin auf 3.670.

Besonders hoch war der Inzidenzwert laut Berliner Corona-Lagebericht am Donnerstag in Neukölln (149,8), Mitte (146,0) und Reinickendorf (140,9). Steglitz-Zehlendorf (69,2), Treptow-Köpenick (74,7) und Pankow (81,4) wiesen unter den Berliner Bezirken die niedrigsten Inzidenzen auf.