Aktionstage in Berlin

Tierschutz-Aktivisten besetzen Grünen-Zentrale

23.10.2021, 16:57 Uhr | dpa, fas

Aktivisten von "Animal Rebellion" bei einer früheren Protestaktion in Berlin (Archivbild): Am Nachmittag versammelten sich Demonstranten vor der Grünen-Parteizentrale. (Quelle: POP-EYE/imago images)

Aktivisten begleiten die Koalitionsverhandlungen an diesem Wochenende mit zahlreichen Protesten. Am Samstag traf es auch die Parteizentrale der Grünen: Tierschutz-Aktivisten versammelten sich davor und besetzten einen Balkon.

Am Samstagmittag haben sich Mitglieder der Tierrechtsbewegung "Animal Rebellion" zu einer Protestaktion vor der Parteizentrale der Grünen in Berlin-Mitte versammelt. Sie schwenkten Fahnen und riefen unter anderem dazu auf, die "Tierindustrie" zu "entmachten". Auch auf einem Balkon des Gebäudes hielten sich Bildern in den sozialen Medien zufolge Protestierende auf.

Bereits zuvor hatten Aktivistinnen und Aktivisten im Rahmen von Aktionstagen des Bündnisses "Gerechtigkeit Jetzt!" einen Teil der A100-Baustelle im Berliner Südosten blockiert.

Dem Bündnis "Gerechtigkeit Jetzt!" gehören mehr als 30 soziale Bewegungen an. Zu deren Themen gehören Mietenpolitik, Agrarreformen, Klimagerechtigkeit oder Rassismus. Mit diversen Veranstaltungen begleitet die Bewegung an diesem Wochenende die laufenden Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene von SPD, Grünen und FDP. Den Auftakt bildete am Freitag ein Protestmarsch von Fridays for Future, bei dem sich in Berlin laut Veranstalter rund 20.000 Menschen beteiligten.