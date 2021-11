Berlin

Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt steigt weiter

04.11.2021, 08:13 Uhr | dpa

Ein Arzt hält einen Coronavirus-Test in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Wocheninzidenz bei Corona-Infektionen ist in Sachsen-Anhalt weiter gestiegen und hat am Donnerstag einen Wert von 161,9 erreicht. Am Mittwoch hatte das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner noch mit 147,0 angegeben. Laut RKI kamen binnen eines Tages 915 neue Infektionen und sechs weitere Todesfälle dazu.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich damit in Sachsen-Anhalt 114.504 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 3597 starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 154,5 (Vortag: 146,6).

Negativ-Spitzenreiter unter den Regionen in Sachsen-Anhalt ist mit einem Wert von 388,2 weiter der Altmarkkreis Salzwedel. Allerdings war die Sieben-Tage-Inzidenz hier rückläufig, am Mittwoch hatte sie noch bei 418,4 gelegen. Der benachbarte Landkreis Börde weist dagegen mit 75,6 weiterhin die niedrigste Inzidenz aus - jedoch mit steigender Tendenz.