2.000 Menschen betroffen

Weltkriegsbombe in Spandau muss entschärft werden

05.11.2021, 17:02 Uhr | t-online, ASS

In Berlin haben Polizei und Feuerwehr eine Bombenentschärfung angekündigt. Rund 2.000 Menschen müssen am Samstag ihre Wohnungen verlassen.

In Berlin-Spandau muss am Samstag eine rund 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft werden. Das teilten Polizei und Feuerwehr am Freitag mit. Demnach war der Blindgänger bereits am 3. November bei Erdaushubarbeiten in der Rhenaniastraße im Ortsteil Haselhorst gefunden worden.

Für die Entschärfung wurde eine Sicherheitszone mit einem 500 Meter großen Sperrradius um den Fundort herum eingerichtet. Dieser soll am Samstag ab 8 Uhr evakuiert werden. Rund 2.000 Menschen sind betroffen, wie die Polizei auf Nachfrage von t-online mitteilte.

Der eingerichtete Sperrradius: Am Samstag wird in Haselhorst eine Bombe entschärft. (Quelle: Polizei und Feuerwehr Berlin)



Wer für die Dauer der Entschärfung keine Unterkunft hat, kann in der Flüchtlingsunterkunft in der Rauchstraße 22 unterkommen, so die Polizei weiter. Hier sei für rund 250 Menschen Platz.