"Müssen Lockdown vermeiden"

Berlin bereitet sich auf 2G vor – Giffey will strengere Regeln

08.11.2021, 10:51 Uhr | dpa

Franziska Giffey: Die Ex-Familienministerin will 2G in Berlin ausweiten. (Quelle: Emmanuele Contini/imago images)

Die Corona-Lage in Berlin spitzt sich zu, die Zahlen der Infizierten steigen. Deshalb bereitet sich die Stadt auf 2G-Regelungen vor. Auch Franziska Giffey ist für strengere Regeln.

Mit steigenden Corona-Zahlen wächst auch in Berlin die Sorge. Krankenhäuser stellen sich auf eine zunehmende Zahl von Patienten ein. Die Nachfrage nach Booster-Impfungen wächst und es gibt die Forderung nach strengeren Regeln.



"Wir müssen alles dafür tun, einen weiteren Lockdown, insbesondere die Schließung von Schulen und Kitas, zu vermeiden", teilte Berlins SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey, die sich im Dezember zur Regierenden Bürgermeisterin wählen lassen will, der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Lage sei ernst. "Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen plädiere ich für die Pflicht zur Anwendung und Ausweitung der 2G-Regel an Orten und bei Ereignissen, an denen viele Menschen zusammenkommen."



Kalayci: 2G wird vorbereitet

Mit der 2G-Regel wird der Zugang auf Geimpfte und Genesene beschränkt. Auf Anfrage erklärte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD): "2G wird vorbereitet." Das berichtet der "Tagesspiegel".



Noch am Montag könnte der Zeitung zufolge eine Entscheidung fallen. Der Senat werde am Abend in einer Sonderschalte das weitere Vorgehen beraten.

Eine Tafel weist auf eine 2G-Regelung in einem Restaurant hin (Archivbild): In Berlin könnte dieses Modell schon bald verpflichtend gelten. (Quelle: Müller-Stauffenberg/imago images)



Nach Giffeys Worten müssen aber Ausnahmen bleiben für Kinder und diejenigen, für die es keinen Impfstoff gibt oder die sich nicht impfen lassen können. "Für alle anderen sollte gelten: Ungeimpfte können zum Beispiel keinen Zugang zu Kultureinrichtungen, Clubs, Fitnessstudios, Restaurants, Kinos oder auch zu Besuchen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen bekommen."

Zahl der Neuinfektionen in wenigen Tagen mehr als verdoppelt

Die Zahl der Neuinfektionen hat sich in weniger als drei Wochen mehr als verdoppelt. In den vergangenen sieben Tagen meldeten die Berliner Gesundheitsämter 195,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntag mitteilte. In Reinickendorf, Neukölln, Mitte und Spandau liegt der jeweilige Wert inzwischen deutlich über 200.

11,5 Prozent der Intensivbetten in der Stadt sind nach Senatsangaben mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt. Die entsprechende Ampel im Warnsystem des Landes zeigt Gelb.

Derzeit gilt in Berlin, dass Betreiber etwa von Restaurants oder Veranstalter selbst entscheiden können, ob sie den Zutritt zu ihren Innenräumen Geimpften, Genesenen und Getesteten (3G) erlauben oder nur noch Geimpften und Genesenen (2G). Im Falle von 2G entfällt die Maskenpflicht.

Weihnachtsmärkte sind in Berlin je nach Ort mit 2G oder 3G geplant. Für Clubs und andere Anbieter von Tanzveranstaltungen ist dagegen 2G schon vorgeschrieben.

Deutlicher Anstieg von Impfungen

"Wir verzeichnen seit gut einer Woche in den Impfzentren, aber auch bei den mobilen Impfteams einen deutlichen Anstieg an Impfungen", sagte der Berliner DRK-Präsident Mario Czaja der "Berliner Morgenpost". Ein Großteil der Termine entfällt demnach auf sogenannte Booster-Impfungen, die Auffrischung für Menschen, die schon vollständig geimpft waren.

"In der Messe wird das Personal jetzt weiter aufgestockt, damit wir relativ kurzfristig nicht nur 2.000 Personen am Tag, sondern 3.000 impfen können", sagte Czaja. Das Impfzentrum Messe wird von den Maltesern betrieben. Der katholische Hilfsdienst hatte am Mittwoch mitgeteilt: "Die Hütte ist wieder voll und wir erleben einen Booster-Boom in unserem Impfzentrum." Auch Ungeimpfte seien weiter hochwillkommen.

Das Rote Kreuz betreibt das Impfzentrum Tegel. Bei weiter steigendem Bedarf soll nach Czajas Angaben auch im früheren Flughafen zusätzliches Personal eingesetzt. Neben den Impfzentren gibt es Impfstationen und mobile Angebote wie den Impfbus. Impfungen sind weiterhin auch bei Hausärztinnen und Hausärzten möglich.

Mit 67,3 Prozent sind nach Senatsangaben etwa zwei Drittel der Berliner vollständig gegen die Seuche geimpft. Die Quote ist binnen eines Monats lediglich um 2,7 Prozentpunkte gestiegen, der Anteil der Erstimpfungen noch etwas langsamer.

Erschöpfte Pfleger auf Intensivstation

Trotz Corona-Ausbrüchen in Alters- und Pflegeheimen sieht der Amtsarzt von Berlin-Reinickendorf die Wirksamkeit der Impfung im Alltag bestätigt. "Die Impfung wirkt, wir haben weniger Fälle als voriges Jahr. Sie erspart vielen Alten den vorzeitigen Tod", sagte Patrick Larscheid der Deutschen Presse-Agentur.

Die Charité kann ihre 3.000 Betten nach Angaben des Klinikpersonalrats nicht voll auslasten. "Derzeit sind 2.500 Betten belegt, wobei wir aktuell eher weniger Pflegepersonal haben als noch vor einem Jahr", sagte der Vorsitzende des Gremiums, Jörg Pawlowski, dem "Tagesspiegel".



"Hintergrund sind erschöpfte Kolleginnen und Kollegen, die wegen des Dauerstresses krank wurden oder den Job gewechselt haben." Planbare Operationen müssten erneut verschoben werden, damit schwerstkranke Corona-Patienten behandelt werden könnten.