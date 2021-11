Berlin

Bayer ohne Wirtz - Hertha mit Dardai und Plattenhardt

07.11.2021, 15:06 Uhr | dpa

Bayer Leverkusen muss in der Bundesliga-Partie am Sonntagnachmittag bei Hertha BSC auf Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz verzichten. Das 18 Jahre alte Toptalent, das von Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden beiden Länderspiele am Donnerstag gegen Liechtenstein und am Sonntag in Armenien nominiert worden war, müsse "wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger passen", twitterte der Werksclub kurz vor der Partie.

"Natürlich ist das schade, weil er ein ganz wichtiger Spieler für uns ist", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes vor dem Anpfiff bei DAZN. "Natürlich hätten wir ihn immer gerne dabei, weil er ein fantastischer Spieler ist, aber trotzdem müssen wir gucken, ihn aufzubauen. Er ist 18 Jahre alt, da müssen wir auch ein bisschen Vorsicht walten lassen."

Trainer Gerardo Seoane äußerte, Wirtz habe "seit längerer Zeit eine Problematik im Hüftbereich", die nach dem Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Betis Sevilla (4:0) dazu führe, dass der Offensivprofi "schmerzbedingt nicht spielen" könne. Flick ist am Sonntag live im Olympiastadion dabei.

Die Berliner können wieder auf Marton Dardai und Marvin Plattenhardt zurückgreifen. Dardai ersetzt den gesperrten Kapitän Dedryck Boyata, Plattenhardt besetzt die linke Außenbahn. Als einzige Spitze beorderte Hertha-Trainer Pal Dardai Stevan Jovetic in den Sturm.