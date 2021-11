Aus Gehege ausgebüxt

Wasserbüffel zerfressen Vorgarten

09.11.2021, 09:33 Uhr | dpa, t-online

Eine Gruppe Wasserbüffel ist in der Nacht zu Dienstag aus einem Gehege entkommen und durch einen Berliner Ortsteil gestreift.

Sieben Wasserbüffel sind in der Nacht zu Dienstag aus ihrem Gehege im Tegeler Forst ausgebüxt und in Berlin durch den Ortsteil Hermsdorf spaziert. Wie die Polizei am Morgen mitteilte wurden die Büffel nach vierstündigem Spaziergang gegen 4 Uhr am frühen Dienstagmorgen wieder in ihr Gehege gebracht.

Verletzt wurde von den großen Tieren niemand. Lediglich ein Vorgarten sei von ihnen zerfressen worden, hieß es.

Im Tegeler Fließtal werden seit 2015 Wasserbüffel gehalten. Sie sollen die Landschaft auf natürliche Art pflegen, indem sie unter anderem schnell wachsendes Schilf fressen. Das Bezirksamt Reinickendorf spricht von "tierischen Rasenmähern" und charakterisiert die Büffel als sehr gutmütig: "Dennoch sollten Besucherinnen und Besucher ihnen nicht zu nahe zu kommen."